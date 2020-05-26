مصادر: "منة" و"مازن" أمام جهات التحقيق في "فيديو الاغتصاب" خلال ساعات

كشفت مصادر أمنية مطلعة على التحقيقات، أن فتاة التيك توك "منة عبد العزيز"، وصديقها "مازن إبراهيم"، ألقي القبض عليهما فى منطقة العمرانية، وأضافت المصادر أن القوات ضبطتهما بعد فحص الفيديوهات الخاصة بالفتاة التى تحمل تحريضا على الفسق، وأيضا فحص اتهام الفتاة لصديقها باغتصابها.

وأكدت المصادر أن منة وصديقها سوف يتم عرضهما على جهات التحقيق خلال الساعات المقبلة فى الاتهامات المنسوبة إليهما.

وأضافت المصادر، أنّه خلال الـ72 ساعة الماضية، حددت القوات هوية الشاب ومحل إقامته ومكان بث الفيديوهات، وتم استئذان النيابة العامة لضبطه، وألقت القوات القبض عليه.

وروت منة، وهي من مشاهير تطبيق تيك توك، أنّ هناك شابا يدعى مازن، اغتصبها وضربها ثم صور الواقعة بمساعدة 3 فتيات.

وأضافت منة أنّها تعرضت للإيذاء في جسدها، وأنّ مازن والفتيات الـ3 صوروها في أوضاع سيئة وحلقوا شعرها، وأكدت أنّها قررت فضحهم وتصوير فيديو لكشفهم، مُطالبة بالقبض عليهم ومعاقبتهم.