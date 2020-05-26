بكفالة 100 جنيه.. إخلال سبيل صاحب واقعة "اجري يا شيخ" بالدقهلية

أخلت نيابة طلخا بإشراف المستشار علاء السعدني المحامي العام لنيابات جنوب الدقهلية، اليوم، سبيل أصحاب واقعة فيديو "اجري يا شيخ" والذي تمّ تصويره صباح أول أيام عيد الفطر المبارك بمدينة "نبروة".

وقال المحامي ماجد الحنبلي، إنَّه تمّ إخلاء محمود مجدي العشري الطالب بالمعهد الأزهري بكفالة 100 جنيه، وإخلاء سبيل الشابين المتهمين بالتصوير وهما السيد نصار، وطاهر عادل، بضمان محل إقامتهما.

وأضاف "الحنبلي"، لـ"الوطن"، أنَّ "الفيديو تمّ تصويره دون ترتيب وكان وليد اللحظة، فالشاب كان يجري بالزي الأزهري في الشارع وهو أمر غير مألوف، وصوّره أحد المواطنين ورفعه على مواقع التواصل الاجتماعي مما تسبب في ضجة، وخلال 3 ساعات شاهده 15 مليون مواطن".

وكان اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من اللواء السيد سلطان مدير المباحث، برصدّ فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لشاب بالزي الأزهري وهو يجري في الشارع.

وألقت مباحث نبروه علي الشاب، لمخالفته قرار الحظر، وبمناقشته أشار إلى طلب بعض الصبية بمحيط سكنه أن يقوم بإمامتهم فى صلاة عيد الفطر المبارك فى ذات المنطقة محل إقامته، وفور علمه بمرور إحدى سيارات الشرطة فر هارباً خشية ضبطه.