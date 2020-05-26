في ثالث أيام العيد.. رئيس "رأس البر" يتابع قصر دخول المدينة على القاطنين

تفقد اللواء عماد حمدي رئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس البر، أعمال الوحدة على بوابات المدينة (الشرقية والغربية)، ومتابعة اقتصار الدخول على سكان رأس البر فقط، وكذلك متابعة غلق شواطئ المدينة ومنطقة اللسان، تفعيلا لقرارات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط بغلقها لحين إشعار آخر.

يأتي ذلك تتفيذا لتطبيق الإجراءات الاحترازية بخطة الدولة الشاملة للقضاء على فيروس كورونا المستجد بشكل حاسم، ومنع التجمعات بإجازة عيد الفطر المبارك، والتي تشكل خطورة على حياة المواطنين.

وناشدت الوحدة المواطنين بالالتزام التام بالتعليمات ومنع التجمعات نهائيًا حفاظًا على سلامتهم.