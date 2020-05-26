شروط التقديم لـ أولي ابتدائي إلكترونيا بالمدارس التجريبية

أعلنت وزارة التربية والتعليم، فتح باب لأولياء الأمور لتقديم لأبنائهم للصف الأول الابتدائي بالمدارس التجريبية والحكومية بعد انتهاء إجازة أسبوع العيد، وتستعرض "الوطن" مواعيد التقديم، وشروط الواجب توافرها...

موعد التقديم لأولي ابتدائي الكترونيًا

تبدأ الإجراءات بتقديم طلب التحاق الطفل بالصف الأول الابتدائي إلكترونياً بداية من يوم الإثنين المقبل الموافق 1 يونيو وحتى نهاية الشهر من خلال الدخول على موقع مركز معلومات الوزارة من هنــــا، مع العلم أنَّه لم يتمّ تفعيل الموقع حتى الآن، ويتوقع أن يبدأ بالعمل من يوم الإثنين المقبل.

بعد انتهاء التقديم الإلكتروني، يتمّ استلام الطلبات الورقية، ويتمّ استلام ملفات الأطفال بداية من الأول من يوليو المقبل وحتى نهاية الشهر.

شروط التقديم

يجب ألا يقل سن الطفل عن 6 سنوات.

ألا يزيد عمر الطفل على 9 سنوات.

مراعاة تقارب الكثافات بين المدارس داخل القرية الواحدة أو المربع السكنى الواحد.

يلحق المقيدين بفصول رياض الأطفال إجبارياً للصف الأول الابتدائي.

الأولوية لمن لهم إخوة بالمدرسة نفسها والأقرب سكنًا لها.