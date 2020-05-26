ستكون إلزامية.. أسعار الكمامات وشروط ارتدائها

يمر العالم بظروف استثنائية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ما يترتب عليه اتخاذ بعض الإجراءات الاحترازية، ومنها ارتداء الكمامة، داخل المؤسسات الحكومية، والمواصلات العامة، كما ستفرض عقوبات على من يخالف ذلك.

وتستعرض "الوطن" أسعار الكمامات وأنواعها في الصيدليات ومنافذ بيع القوات المسلحة أو الشرطة، ضمن خدماتها التي تقدمها للقراء على مدار الساعة.

الكمامة الطبية

الأكثر انتشارًا، والأقل من حيث السعر، ويبدأ سعرها في الصيدليات من 4 جنيهات، وتصل حتى 10 جنيهات، بحسب الخامة، وتستخدم ليوم واحد فقط، ويفضل ألا تستخدم لأكثر من 8 ساعات.

يجدر الإشارة إلى أنه عند شراء تلك الكمامة يجب الانتباه باختيار الكمامة المضغوطة، وليست التي جرى خياطتها، وتأكد أن الطبقة الخارجية للكمامة تحتوي على مادة مقاومة للفيروسات والميكروبات، كما يجب أن تحتوي الكمامة على ثقوب صغيرة للتنفس والتهوية.

الكمامة N95

وهذه الكمامة غالبا يستخدمها الأطباء والممرضون عند التعامل مع المرضى، وهي الأكثر أمانًا، ويبلغ متوسط سعر الواحدة ما بين 15 إلى 20 جنيها، أما ذات الفلتر، فتبدأ من 20 إلى 250 جنيهًا.

وتلك الأنواع يمكن استخدامها لأكثر من يوم، بشرط أن تكون مخصصة لهذا الغرض، وأن تعقم باستمرار.

الكمامة ذات الفلتر المعقم

وهذا النوع يمكن شراؤها من خلال مواقع التسوق الإلكتروني، وهي تبدأ من 350 جنيها إلى 1100 جنيه.

الكمامة القماش

ويبدأ سعر هذا النوع من الكمامات من 10 إلى 25 جنيهًا، لكن يجب الانتباه إلى أنها لا تحمي من فيروس كورونا، لكنها تحجب الأتربة وتقلل من تلوث الهواء.