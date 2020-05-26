إصابة 2 في تصادم سيارة بتروسيكل بأسيوط

أصيب شخصان فى حادث تصادم سيارة وتروسيكل بطريق أسيوط سوهاج الزراعي، أمام قرية أولاد إبراهيم التابعة لمركز أسيوط.

وتلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط إخطارًا من مأمور مركز شرطة أسيوط، بوصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة من الأهالي، بوقوع حادث تصادم سيارة وتروسيكل بطريق أسيوط سوهاج الزراعي، أمام قرية أولاد إبراهيم دائرة المركز، ووقوع مصابين.

وبالانتقال والإسعاف، تبين وقوع الحادث بين السياره رقم "725 ط د ص" بتروسكل بدون لوحات، أمام قرية أولاد إبراهيم بدائرة المركز، وذلك بسبب السرعة الزائدة.

واسفر الحادث عن إصابة شخصين مستقلي التروسكل، ونُقلا إلى مستشفى الإيمان العام لتلقي العلاج، وحُرر المحضر اللازم، وجاري استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.