أستاذ بكلية الطب:"عبدالله مرسي" تحول إلى "الدكتورة حكمت" لنشر الشائعات

كشف الدكتور محمد البدوي الأستاذ بكلية الطب، مفاجأة بخصوص محاولة جماعة الإخوان الإرهابية إثارة البلبلة بين الدولة والأطباء.

وكتب البدوي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "امبارح ناس كتير اعترضت على إني كتبت عن محاولة الإخوان إشعال الموقف وإثارة البلبلة والإشاعات وفي نفس اليوم صديق بعتلي لينك لتويتة باسم (الدكتورة حكمت) بتدعي إن فيه كارثة في حميات العباسية.. وإن المرضى بيهربوا.. وكان بيسألني عن مدى صحة الأخبار".

وأضاف: "الحقيقة إنه بالبحث تبين أن الأكاونت ده الهاندل (الاسم) بتاعه متغير.. والهاندل الأول كان باسم عبدالله مرسي".

وتابع: "يا ريت ناخد بالنا إن الناس دي مش هتسيبنا في حالنا.. ومنسمحش ليهم إنهم يدخلوا حياتنا تاني..هتلاقوا صورة من التويتة اللي عملت بلبلة.. وصورة من السيرش على الأكاونت"، مختتمًا كلامه بوسم "أهل الشر".

ويظهر في الصور التي نشرها البدري تغيير اسم صاحب الحساب من عبدالله مرسي للدكتورة حكمت محمود.