أبناء قطاع الطيران يتقدمون باقتراح لإنشاء مستشفى عزل بمطار القاهرة

تقدم عدد من العاملين بقطاع الطيران المدني، بمقترح لإنشاء مستشفى ميداني للحجر والعزل للعاملين بوزارة الطيران، في حالة إصابة أو اشتباه بجائحة كورونا المستجد كوفيد 19، بأحد الأماكن الواسعة غير المستغلة والتى لا تؤثر على حركة التشغيل بأى قطاع، وفى أى شركة من شركات الوزارة وكمثال (نادى إيروسبورت) وذلك نظرا لانتشار الوباء اللعين وعدم وجود أماكن أو أسرَّة بالمستشفيات الحكومية.

وقال شريف عسران، أحد العاملين بشركة مصر للطيران للخدمات الأرضية، وأحد مقدمي الاقتراح: "جعلكم الله سببا في إنقاذ الناس من الموت، وأن يكون ذلك المستشفى الميداني تحت إشراف مستشفى مصر للطيران، وأن يستغل في توقيع الكشف الميداني، وعمل المسحات للعائدين من الخارج من أبناء الوطن، عند فتح حركة الطيران، مقابل رسوم رمزية"، مضيفا: "ندعو الله جميعا أن يرفع عن مصر الحبيبة الوباء والبلاء".