خبير سياحي للعائدين من الخارج: تكلفة العودة والحجر 15 ألف جنيه فقط

قال أشرف شيحة، الخبير السياحي، إن ثمن الرحلة التي يتكلفها المواطنون العائدون من الخارج لا تتجاوز 15 ألف جنيه، في حال قرر العائد أو العالق أن يتم إيداعه في الفنادق بتقديم وجبات فطار وغداء وعشاء له: "الفنادق دي بتحافظ على سمعتها، وبتقدم خدمات فندقية على أعلى جودة".

وأضاف "شيحة"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "على مسؤوليتي" والذي يقدمه الإعلامي أحمد موسي، والمذاع على فضائية "صدى البلد"، أن هناك بعض العائدين لا يريدون العودة مرة أخرى إلى الدولة المضيفة لهم: "فيه منهم اللي عايز يجي بشكل كامل"، موضحا أن هناك منظومة متكاملة تتم بكل دقة من قبل كافة مؤسسات الدولة لإعادة المصريين في الخارج، والاطمئنان عليهم لحين وصولهم إلى منازلهم مرة أخرى: "رجعنا ما يقرب من 2700 مواطن حتى الآن، ولازم ننور الفنادق دي بأهلنا".

وأكد أنه وفقا للإجرائات الصحية المتبعة في مصر، يتم إيداع العائدين في الحجر الصحي ومن ثم الإيداع بأحد أماكن العزل، مشيرا إلى أن الفنادق التي يتم إيداع المصريين بها تم إقرارها من قبل وزارتي الصحة والسياحة، وفي حال وجد اشتباه بأحد العائدين فور وصوله للمطار يتم إيداعه بأماكن العزل التابعة لوزارة الصحة.

وتابع: "إحنا متابعين كل الطلبات، وفترة العيد كانت فترة راحة للحجر الصحي بالمطارات كافة، نظرا لمجهودهم خلال الفترة السابقة، وهنبدأ تاني من يوم 30 أو 31 مايو نعيد الرحلات والمواطنين لبلادهم".