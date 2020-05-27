أنغام تتصدر تويتر.. ومتابعون من مصر ودول عربية: فرحة العيد

أحيت الفنانة أنغام، حفل عيد الفطر المبارك بمسرح الصوت والضوء، وهو الحفل المقام بدون جمهور، وعرضته شاشة فضائية "DMC"، تطبيقا لإجراءات التباعد الاجتماعي لعدم الإصابة بفيروس كورونا.

وبمجرد إذاعة الفضائية للاحتفالية تصدرت "أنغام" تريند مواقع التواصل الاجتماعي، وأبرزها موقع التغريدات القصيرة "تويتر" في مصر، في الحفل الذي ارتدت فيه الفنانة فستانا رقيقا لامعا بلون بيج، المطرز اللامع به ورود بارزة، وتميزت خلال الحفلة بالرقة.

وكتب حساب يدعي "Naga": "شكرا يا أنغام والله على الحفلة الحلوة دي".

فيما قال حساب يدعي "Frafiro": "زي ما قال أبو وديع روحي يا نسمة عند الحبايب و انتِ أغلى الحبايب على قلوبنا كلنا".

وكتب حساب أنغام بجانبه علم المملكة العربية السعودية: "الترند السعودي الخامس".

وكتب حساب يدعي "M...": "الله الله عليكي.. سيدي وصالك الأغنية من 2003 وللحين أحبها".

فيما كتب حساب يدعى "Summer Oraby": "أطربتي ودني وقلبي وعينيا يا نغومة والله بحبك".

بينما كتب حساب يدعى "mohaمحمدmmed": "دي الأسطورة ونمبر وان بجد".

وكتب حساب يدعى "Ghydaa Maghrabia": "شوية كمان يا ست ده أنا جايلك من المنصورة".

وكتب حساب يدعي "Mena Abo El Nasr": "أحلى حاجة وأنت بتسمع وبتشوف أنغام بتحسسك بكل أغنية كأنك عايشها ⁦علشان هي كمان بتعيشها بحركاتها وأحساسها وصوتها وطريقتها وكل حاجة فيها".

بينما كتب حساب يدعي "وصال.": "أنغام ممكن تحسسك إنك متساب ومتهان ومفركش بمزاجك وبتحب وهتتجوز وست مستقلة ومفيش حاجة فارقة معاها وكل ده كوكتيل كده".

وكتب حساب يدعي "لميس": "دي أول مرة أحس إني فهمت كل كلمات أغنية سيدي وصالك بتاعة أنغام.. #أنغام_في_العيد".