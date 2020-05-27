7 معلومات حول "الغزالة".. أشهر حديقة بمطروح أغلقها كورونا في عيد الفطر

يقصدها أهالى مطروح فى جميع المناسبات، ويرتبطون بحديقة "الغزالة" أشهر حدائق مرسى مطروح، ليس الكبار فقط ولكن الأطفال لأسباب عديدة.

كانت جائحة كورونا وراء إصدار اللواء خالد شعيب محافظ مطروح قرارا بغلق حديقة "الغزالة" ضمن حدائق مطروح منعا من التجمعات في إطار حزمة الإجراءات التى اتخذتها المحافظة لمنع الاختلاط للحفاظ على صحة المواطنين ومنع انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، ما حرم الأهالي من الذهاب إليها ودخولها والاستمتاع بها.

وتنشر "الوطن" 7 معلومات حول حديقة "الغزالة" ومدى جذبها للمواطنين من أهالي مطروح والمصطافين، صيفا وشتاء خاصة في الأعياد والإجازات والمناسبات.

- الموقع المتميز الذى تقع به حديقة "الغزالة" وسط مدينة مرسى مطروح في شارع الإسكندرية، أمام ديوان عام المحافظة، وترى شاطئ البحر.

- وجود حيوانات أليفة داخل الحديقة كالنسناس والغزال، ما يجذب الأسر والأطفال إليها.

- تطوير الحديقة ورفع كفاءتها بعد سنوات من الإهمال.

- وجود سينما ومسرح بها للأطفال لعرض الأفلام الجديدة.

- إقامة حفلات السمر بها لفرقة مطروح الشعبية وفريق كورال الأطفال والمطربين.

- رسوم الدخول بأسعار بسيطة تتناسب مع جميع المواطنين خاصة الأطفال.

- وجود أماكن للأسر بداخلها، ومحلات تجارية حولها مما يضعها فى مقدمة حدائق مطروح.