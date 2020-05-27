بسبب جريمة عنصرية جديدة بأمريكا.. فصل 4 ضباط شرطة من العمل

قال مسؤولون أمريكيون، أمس الثلاثاء إن أربعة من ضباط شرطة مينيابوليس فصلوا من العمل بسبب تورطهم في مقتل رجل أسود، وفقا لما ذكرته شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية في نسختها الإنجليزية.

ومينيابوليس هي أكبر مدينة في ولاية مينيسوتا في شمال الولايات المتحدة الأمريكية، وتقع على ضفتي نهر مسيسيبي.

وأعلنت الشرطة الفيدرالية وسلطات تطبيق القانون بالولاية، اليوم الثلاثاء، أنها بدأت تحقيقا في وفاة الرجل، في حين تم وضع الضابطين، ديريك تشوفين، وتو ثاو، في إجازة إدارية مدفوعة الأجر، حسبما ذكرت الشرطة.

ويحقق مكتب التحقيقات الفدرالي "إف بي آي"، في الحادث، والذي أثار إدانة واسعة النطاق للضباط بعد تسجيل فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال عمدة مينيابوليس جاكوب فراي، إن التقنية المستخدمة لتثبيت رأس الرجل على الأرض تتعارض مع لوائح القسم.

ولقى مواطن أمريكي، من ذوي البشرة السوداء، اسمه جورج فلويد، مصرعه أثناء إلقاء القبض عليه بواسطة شرطة مدينة مينيابوليس، أمس الأول الاثنين، حيث شوهد ضابط أبيض اللون، يضع ركبتيه على رقبة المواطن خلال إلقاء القبض عليه حتى فقد وعيه تماما.

وأظهرت لقطات فيديو صورها أحد المارة، شرطيًا أبيض يرتكز بركبيته على رقبة فلويد على الأرض للحظات قبل أن يفقد وعيه ويموت، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وسمع فلويد، الذي تم القبض عليه للاشتباه في أنه مُزور، مرارا وهو يخبر الضباط أنه لا يستطيع التنفس أثناء رقوده على الأرض بجانب إطار سيارة الشرطة.

وظل فلويد يطالب الشرطي أن يترك رقبته، إذ يقول في الفيديو للضابط "من فضلك، من فضلك، من فضلك، لا أستطيع التنفس، أرجوك يا رجل"، وبعد عدة دقائق فقد الوعي في النهاية.

.