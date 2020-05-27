إحالة 173 تعد على أراضي الدولة في دمياط للنيابة العسكرية

أعلن الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، إحالة 173 محضرا بمخالفات التعدي على الترع في دمياط إلى النيابة العسكرية بدائرة محافظة دمياط، استمرارا لجهود الوزارة للتصدي للتعديات على المجاري المائية التابعة ونهر النيل وتحصيل مستحقات الدولة.

وأضاف عبدالعاطي، أنّه تلقى تقريرا من الإدارة المركزية للموارد المائية بدمياط، بشأن أعمال الإزالات التي تتم، إذ أكد أنّ الأهالي أقبلوا على إزالة المخالفات التي نفذوها مؤخرا.

والمخالفات تشمل 55 قرارا في كفر سعد، 66 في مركز دمياط، 52 في فارسكور، ويتم إزالة التعديات والمخالفات سواء من جانب المخالفين بعد المصالحة أو من جانب أجهزة الوزارة على حساب المخالفين.

وشدد وزير الري، على أنّه سيتم استئناف أعمال التحصيل عقب إجازه عيد الفطر، ولن يتم التهاون في مواجهة أي تعديات على المجاري المائية، لما لهما من تأثير على إمرار التصرفات وتوفير الاحتياجات المائية، ما يؤدي لحدوث اختناقات وازدحامات مائية وغر التعديات المخالفة أثناء إمرار الاحتياجات المائيه المطلوبة.

وتلك الإجراءات تأتي في إطار تنفيذ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء رقم 941 لسنة 2020، بإحالة بعض الجرائم من النيابة العامة لمحاكم أمن الدولة طوارئ، وبينها التعدي على ممتلكات وأصول الدولة.