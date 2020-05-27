إصابة 7 في حادثي طريق منفصلين بقنا

أصيب 7 أشخاص في حادثين متفرقين في محافظة قنا، وتم نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

تلقى اللواء شريف عبدالحميد مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد بوقوع حادثين الأول انقلاب موتسيكل كان يقل 4 أشخاص على طريق بهجورة نجع حمادي، وهم محمد محمود، حسام عادل، محمد جاد، محمد جمال، وتم نقلهم بواسطة سيارات الإسعاف إلى مستشفى نجع حمادي.

الحادث الثاني بانقلاب سيارة ربع نقل من على كوبري العزالي بقرية المحروسة، أسفر عن إصابة 3 أشخاص، هم: محمد ممدوح، محمود عادل، عبده محمد، وتم نقل الأول إلى مستشفى الجامعة لإصابته بارتجاج وفاقد الوعي، والباقين إلى مستشفى قنا العام.

حرر محضرين بالواقعتين، وأخطرت النيابة العامة لتتولي التحقيق.