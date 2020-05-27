إزالة 34 حاله تعد بالبناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالمنيا
كتب:
اسلام فهمي
12:01 م | الأربعاء 27 مايو 2020
أزالت الوحدات المحلية لمراكز ومدن محافظة المنيا، اليوم، 34 حالة تعد بالبناء على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة وبدون ترخيص، منها 7 حالات تعد بالبناء المخالف للقانون 119 على مساحة 745 مترا مربعا، و21 حالة تعد على أراض زراعية خاصة على مساحة 3053 مترا مربعا، 5 حالات تعد بالبناء على أملاك الدولة على مساحة 500 متر مربع، وحالة تعد بالزراعة على أراضي أملاك دولة على مساحة 10 أفدنة، ليصل إجمالي حالات الإزالات الزراعية، والمباني، خلال الفترة من 25 مارس الماضي، وحتى الآن، 812 حالة على الأراضي الزراعية، بمساحة 3925 فدانا و18 قيراطا و8 أسهم، و2945 حالة إزالة مباني بمساحة 403766 مترا مربعا.
وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتكثيف تنفيذ عمليات الإزالة للمباني على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، بالتنسيق مع أجهزة الأمن، والتصدي بكل حسم مع المخالفين، مشيراً على ضرورة تكاتف جميع الجهات المعنية وتضافر الجهود وخاصة في الفترة الراهنة، مشيراً إلى أن المحافظة تسخر كل جهودها للخروج بالوطن من هذه الأزمة.