رفع 30 ألف طن مخلفات من شوارع الجيزة خلال عيد الفطر

شهدت إجازة عيد الفطر المبارك، جهودا مكثفة من محافظة الجيزة، لرفع المخلفات وتنفيذ أعمال التجريد والكنس للشوارع والمحاور الرئيسية.

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رفع 30 ألف طن مخلفات وقمامة من الشوارع والأحياء خلال إجازة عيد الفطر، لافتا إلى رفع حجم هائل من المخلفات خلال العيد، وتشكيل مجموعات عمل مكونة من المعدات والسيارات وعمال النظافة للتركيز على المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، مثل الوراق وإمبابة وبولاق الدكرور والعمرانية والهرم وجنوب الجيزة، لرفع أي مخلفات أولًا بأول على مدار اليوم.

وأضاف راشد أنّه جرى إلغاء الإجازات لعمال النظافة والسائقين والفنيين بالجراجات والورش ومحطات المناولة بالوراق والمريوطية وكرداسة ومجمع القمامة بشبرامنت، وقطاعات النظافة والحدائق أيام عيد الفطر للعمل على مدار اليوم.

ولفت إلى استغلال ساعات حظر التجوال في تنفيذ أعمال الكنس والتجريد ورفع الأتربة من الشوارع والمحاور الرئيسية، فضلا عن أعمال الرش والتطهير للعديد من القطاعات والمناطق لمجابهة تفشي فيروس كورونا، ورفع المخلفات مماثلة من المراكز والمدن خلال العيد، مشددا على متابعة أعمال رفع المخلفات على مدار اليوم دون تقصير.

وأوضح أنّ منطقة بشتيل شهدت أمس أكبر حملات تطهير وتعقيم، بشوارع أحمد حسين والمزرعة ومجمع المدارس والحرية والمدينة المنورة والأوقاف والمعهد الديني والسوق والمزلقان والستة من الجمعية الزراعية، كإجراء احترازي للوقاية من فيروس كورونا المستجد.