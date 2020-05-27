إزالة 38 حالة تعد على الأراضي الزراعية خلال أيام عيد الفطر بسوهاج

إزالة 38 حالة تعد على الأراضي الزراعية خلال أيام عيد الفطر بسوهاج
كتب:
خالد الغويط
01:27 م | الأربعاء 27 مايو 2020
أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، عن إزالة 38 حالات تعد على الأراضي الزراعية، خلال حملات مكبرة شنتها الوحدات المحلية المخلتفة خلال أيام عيد الفطر المبارك، موجها بتطبيق القانون بكل حزم، والتنسيق الكامل بين كافة الوحدات المحلية ومديرية أمن سوهاج، لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على أراضي الدولة التي تم استردادها، والتأكد من عدم استغلال البعض لأيام أجازة العيد، والظروف الحالية في إعادة التعدي على الأراضي مرة أخرى.
وأوضح محافظ سوهاج، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا نفذت حملات إزالة خلال أيام عيد الفطر المبارك، أسفرت عن إزالة حالتين مخالفة بناء بدون ترخيص منها إزالة قواعد خراسانية بالأرض على مساحة 30 م2، وإزالة وفك سقف بالدور الثالث علوي مخالف للقانون بالبناء بدون ترخيص بمساحة 50 م2، كما تم إزالة تعد مخالفة بناء بدون ترخيص على أراض زراعية بمساحة واحد قيراط دور أول علوي بنطاق قرية البربا، مشيرا إلى إزالة حالة مخالفة بناء بدون ترخيص بمدينة جرجا، وإزالة 8 حالات تعد على الأراضي الزراعية بمساحة 8 قراريط بقرية القرعان بالعوامر بحري.
وقال المحافظ، إن مركز ومدينة البلينا أزال 7 حالات إزالة فورية منها حالة بمساحة 2 قيراط 12 سهما بقرية برخيل أرض زراعية، وإزالة حالة بمساحة 100 متر بقرية الغنمية أملاك دولة، وكذلك إزالة حالة بمساحة 100 متر بقرية السمطا، وإزالة حالة بمساحة 130 مترا بمنشأة برديس مخالفة لشروط البناء، بالإضافة إلى ردم قواعد في أرض زراعية بمساحة قيراط ونصف، وإزالة أعمدة بمساحة قيراط مخالفة لشروط البناء، وفك شدة خشبية لدور ثالث علوي بمساحة 120 متر مخالفة لشروط البناء.
وفي مركز ومدينة سوهاج تم تنفيذ 3 حالات إزالة فورية منها تعد على أرض أملاك دولة، وتعد على أرض زراعية بمساحة 2 قيراط بقرية أولاد عزاز، كما تم تنفيذ 2 إزالة فورية على مساحة 2 قيراط بنجع العرايا، وتم ردم تعد على طريق الدير بطول 25 مترا، وتنفيذ حالتين إزالة على أرض زراعية بمساحة 3 قراريط بالعمرة والشيخ مكرم بقرية تونس، كما تم تنفيذ 4 حالات إزالة على مساحة 4 قراريط بقرية بندار الكرمانية وتم مصادرة مواد البناء.
وقامت الوحدة المحلية بمركز ومدينة طما بتنفيذ حالة ازالة مخالفة فى المهد قبل تطورها بقرية القطنة التابعة لمجلس قروي أم دومة، بينما قام مركز ومدينة المراغة بإزالة حالة تعدي على مساحة 135 متر عبارة عن قواعد مجهزة بالحديد والخرسانة، كما تم إزالة حالة فورية على مساحة قيراط بناء على أرض زراعية بقرية البطاخ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا حالة فورية بمجلس قروى الصوامعة بقرية الخازندارية على مساحة قيراط، كما تم تنفيذ إزالة فورية بقرية بنجا على مساحة 12 سهما، بالإضافة إلى إزالة حالة تعد على الأراضي الزارعية بقرية بنهو بالصوامعة غرب على مساحة 12 سهما.
وفي مركز ومدينة أخميم تمت إزالة فورية في المهد لمنزل متعدي على أملاك الدولة بمساحة 1 قيراط بقرية الصوامعة التابعة لقرية نيدة، وتم مصادرة الأدوات المستخدمة، وإزالة الأعمدة والتسوية حتى سطح الأرض.