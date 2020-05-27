إزالة 38 حالة تعد على الأراضي الزراعية خلال أيام عيد الفطر بسوهاج

أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، عن إزالة 38 حالات تعد على الأراضي الزراعية، خلال حملات مكبرة شنتها الوحدات المحلية المخلتفة خلال أيام عيد الفطر المبارك، موجها بتطبيق القانون بكل حزم، والتنسيق الكامل بين كافة الوحدات المحلية ومديرية أمن سوهاج، لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على أراضي الدولة التي تم استردادها، والتأكد من عدم استغلال البعض لأيام أجازة العيد، والظروف الحالية في إعادة التعدي على الأراضي مرة أخرى.

وأوضح محافظ سوهاج، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا نفذت حملات إزالة خلال أيام عيد الفطر المبارك، أسفرت عن إزالة حالتين مخالفة بناء بدون ترخيص منها إزالة قواعد خراسانية بالأرض على مساحة 30 م2، وإزالة وفك سقف بالدور الثالث علوي مخالف للقانون بالبناء بدون ترخيص بمساحة 50 م2، كما تم إزالة تعد مخالفة بناء بدون ترخيص على أراض زراعية بمساحة واحد قيراط دور أول علوي بنطاق قرية البربا، مشيرا إلى إزالة حالة مخالفة بناء بدون ترخيص بمدينة جرجا، وإزالة 8 حالات تعد على الأراضي الزراعية بمساحة 8 قراريط بقرية القرعان بالعوامر بحري.

وقال المحافظ، إن مركز ومدينة البلينا أزال 7 حالات إزالة فورية منها حالة بمساحة 2 قيراط 12 سهما بقرية برخيل أرض زراعية، وإزالة حالة بمساحة 100 متر بقرية الغنمية أملاك دولة، وكذلك إزالة حالة بمساحة 100 متر بقرية السمطا، وإزالة حالة بمساحة 130 مترا بمنشأة برديس مخالفة لشروط البناء، بالإضافة إلى ردم قواعد في أرض زراعية بمساحة قيراط ونصف، وإزالة أعمدة بمساحة قيراط مخالفة لشروط البناء، وفك شدة خشبية لدور ثالث علوي بمساحة 120 متر مخالفة لشروط البناء.

وفي مركز ومدينة سوهاج تم تنفيذ 3 حالات إزالة فورية منها تعد على أرض أملاك دولة، وتعد على أرض زراعية بمساحة 2 قيراط بقرية أولاد عزاز، كما تم تنفيذ 2 إزالة فورية على مساحة 2 قيراط بنجع العرايا، وتم ردم تعد على طريق الدير بطول 25 مترا، وتنفيذ حالتين إزالة على أرض زراعية بمساحة 3 قراريط بالعمرة والشيخ مكرم بقرية تونس، كما تم تنفيذ 4 حالات إزالة على مساحة 4 قراريط بقرية بندار الكرمانية وتم مصادرة مواد البناء.

وقامت الوحدة المحلية بمركز ومدينة طما بتنفيذ حالة ازالة مخالفة فى المهد قبل تطورها بقرية القطنة التابعة لمجلس قروي أم دومة، بينما قام مركز ومدينة المراغة بإزالة حالة تعدي على مساحة 135 متر عبارة عن قواعد مجهزة بالحديد والخرسانة، كما تم إزالة حالة فورية على مساحة قيراط بناء على أرض زراعية بقرية البطاخ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا حالة فورية بمجلس قروى الصوامعة بقرية الخازندارية على مساحة قيراط، كما تم تنفيذ إزالة فورية بقرية بنجا على مساحة 12 سهما، بالإضافة إلى إزالة حالة تعد على الأراضي الزارعية بقرية بنهو بالصوامعة غرب على مساحة 12 سهما.

وفي مركز ومدينة أخميم تمت إزالة فورية في المهد لمنزل متعدي على أملاك الدولة بمساحة 1 قيراط بقرية الصوامعة التابعة لقرية نيدة، وتم مصادرة الأدوات المستخدمة، وإزالة الأعمدة والتسوية حتى سطح الأرض.