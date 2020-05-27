أمطار خفيفة على مناطق متفرقة غدا.. والعظمى بالقاهرة 31

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنّ غدا الخميس سيشهد طقس معتدل على الوجه البحري والقاهرة، مائل للبرودة ليلا يصاحبه شبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، ويكون هناك أمطار خفيفة على عدة مناطق.

وتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يكون الطقس، لطيف على السواحل الشمالية خلال ساعات النهار مائل للبرودة في ساعات الليل، يصاحبه أمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة تنشط أحيانا، ويكون الطقس على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحرالأحمر حار نهارا لطيف ليلا، والرياح تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

كما توقع الخبراء أن يكون الطقس على محافظات الصعيد، مائل للحرارة نهارا ومائل للبرودة ليلا والرياح معتدلة تنشط أحيانا، بينما يكون الطقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة غدا، كما يلي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 31 18

السواحل الشمالية 25 19

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 34 24

شمال الصعيد 33 21

جنوب الصعيد 39 25