طقس الخميس معتدل على القاهرة والوجه البحري نهارا.. مائل للبرودة ليلا

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد طقس غدا الخميس شبورة خفيفة صباحا، وطقسا معتدلا على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، ويسود طقس لطيف على السواحل الشمالية والرياح معتدلة تنشط أحيانا، كما يسود طقس مائل للحرارة على شمال الصعيد والرياح نشطة وطقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

وعن حالة الطقس ليلا، يسود طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري، وطقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية وعلى شمال وجنوب الصعيد، وتنشط الرياح على جنوب سيناء، ما يؤدي لاضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر، وتسود أمطار خفيفة 20% تقريبا على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية.

حالة البحرين الأحمر والمتوسط

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

القاهرة 30 19

الاسكندرية 25 20

وادي النطرون 29 18

طنطا 28 19

شبين الكوم 29 18

دمنهور 27 19

بلطيم 26 19

مطروح 23 17

السلوم 24 16

سيوة 29 17

بورسعيد 25 20

دمياط 25 20

الزقازيق 31 19

المنصورة 29 19

الإسماعيلية 31 16

السويس 31 17

العريش 26 17

رفح 26 18

رأس سدر 29 18

نخل 30 12

نويبع 33 22

طابا 29 17

كاترين 26 13

الطور 30 21

شرم الشيخ 33 24

الغردقة 33 22

مرسى علم 32 24

الفيوم 32 18

بني سويف 33 18

المنيا 33 18

أسيوط 34 19

سوهاج 35 20

قنا 38 21

الأقصر 38 23

أسوان 39 25

درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية

مكة 44 28

المدينة 42 26

الرياض 43 25

المنامة 37 31

أبوظبي 40 29

الدوحة 39 28

الكويت 46 29

دمشق 31 11

بيروت 23 18

عمان 26 11

القدس 23 13

غزة 24 17

بغداد 45 25

مسقط 37 31

صنعاء 27 13

الخرطوم 42 28

طرابلس 24 17

تونس 26 14

الجزائر 23 16

الرباط 28 17