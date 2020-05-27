الشؤون الصحية بالإسماعيلية: 7 أطباء مصابين بكورونا في المحافظة

قال الدكتور سعيد مأمون، مدير مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الإسماعيلية، إنّه قبل دخول أي من الفرق الطبية منظومة مكافحة فيروس كورونا، يتم تدريبهم على أساليب مكافحة العدوى والإجراءات الخاصة بالتعامل بالأقسام المختلفة، فضلا عن التدريب على وحدة الـpcr كوحدة مستقلة من ضمن أقسام المستشفى.

وأضاف مأمون، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية خلود زهران، ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة "إكسترا نيوز"، أنّه يتم إلزام الأطباء بتطبيق الإجراءات الوقائية من قبل فرق السلامة والصحة وفرق الجودة وفرق مكافحة العدوى، وهناك متابعة مستمرة خاصة بهذا الشأن، إضافة لتدريب الأطباء بالفيديو كونفرانس.

وتابع مأمون أنّه يتم التعامل مع حالات الاشتباه من الأطباء يتم في مستشفيات مختلفة، شارحا أنّ الطبيب قبل دخوله للعمل في مستشفيات العزل وقبل خروجه منها يتم عمل التحاليل له، وحال ظهور أي أعراض يتم عزله فورا في مكان مستقل والتحليل له، وحال تأكد إصابته يتم عزله في غرف مخصصة للفريق الطبي المصاب داخل مستشفيات العزل.

واستكمل مأمون أنّ أطباء المستشفيات الخاصة في حال الاشتباه بهم يتم إبلاغ المديرية الخاصة به، ويتم أخذ المسحات الخاصة بهم، وحال ثبوت الإيجابية يغادر لمستشفيات العزل، كاشفا عن أنّ محافظة الإسماعيلية بها 7 مصابين بكورونا بين صفوف الأطباء، وحدثت الإصابة في السويس والقاهرة وبورسعيد، ومنهم يعملون في مستشفيات خاصة، ولا يتم التفرقة في التعامل معهم.