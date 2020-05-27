إزالة 480 حالة تعد على نهر النيل خلال رمضان

قال المهندس محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الري، إنّه منذ 2015 وحتى الآن جرى إزالة أكثر من 270 ألف تعد على نهر النيل والمجاري المائية، ففي نهر النيل فقط جرى إزالة أكثر من 53 ألف تعد على نهر النيل.

وأضاف السباعي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية خلود زهران، على شاشة "إكسترا نيوز"، أنّه خلال شهر رمضان فقط تمت إزالة 480 تعد من على نهر النيل على شكل تعديات مختلفة ومتنوعة، وهو مجهود واضح وتعاون من الأجهزة المعنية.

وتابع أنّه خلال فترات الأعياد والحظر الأخيرة، بعض المواطنين غير المسؤولين تعدوا على المجاري المائية المختلفة، مستغلين الوضع وفترات الحظر، وتمت إزالة العديد من المخالفات في مهدها، والمخالفين تحملوا تكلفة الإزالات.

وتابع السباعي أنّ وزارة الري حولت المخلفات التي تمت مؤخرا للنيابة العسكرية لتكون رادعة والعقوبات تكون فورية، ما جعل الكثيرون يشعر بالمسؤولية.

وأشار السباعي إلى أنّ محافظة دمياط شهدت ثاني أيام العيد إحالة 173 محضر مخالفة بالتعدي على المجاري المائية وليست نهر النيل فقط.