أصالة عن أغنيتها الجديدة: "كلماتها جننتني".. ورحيم يرد: "كتبتها من قلبي"

وجهت الفنانة أصالة الشكر للمحلن محمد رحيم، على العمل الجديد الذي يجمعهما سويا، ونشرت عبر حسابها على موقع التدوينات الصغيرة "تويتر".

وكتبت، "الأغنية جننتني.. خلتني أرقص وأفرح وأبكي بنفس الفيمتو ثانية، مبروك على هالعمل اللي أكيد حيزين مسيرتي، والكلام ما معقول.. كأنه اللي كتبه مجنون".

ليرد عليها الملحن محمد رحيم: "‏يا حبيبتي يا صولا ربنا يخليكي ويزيدك من فضله، وأنا اللى بتشرف بصداقتك والعمل معاكي، وفعلا الغنوه دي أنا كتبتها ولحنتها من كل قلبي، وراحت للى أعطيتها من روحها وقلبها وإحساسها ما يصعب شرحه ولا وصفه".

وأضاف، "أنا كمان الغنوه دي هتزين وتشرف مسيرتي، ومبروك عليا أنا، إبداعك كلام راقي ومحترم من فنانة كبيرة واستثنائية وصاحبة تاريخ مشرف فوق رأسي، وداخل قلبي وروحي، وإن شاء الله العمل يكون عن عند حسن ظن كل جمهورك الكبير في مصر والوطن العربي والعالم، يا قديرة الفن والإحساس والرقي".

يذكر أن أصالة نصري، شاركت بصوتها في مسلسل "الاختيار"، بقصيدة "سلام لمن يجوب السماء"، في الحلقة الأخيرة.