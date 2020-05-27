عاجل.. حماية المستهلك يلزم "قطونيل" بإيقاف إعلان الكمامة الطبية

قال اللواء راضي عبدالمعطي رئيس جهاز حماية المستهلك، إنه بالتنسيق مع نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، تقرر إلزام شركة قطونيل للملابس، باتخاذ إجراءات وقف بث إعلان منتج الكمامة الطبية ماركة قطونيل، الذي يتم بثه حاليا عبر القنوات الفضائية، وبرامج التواصل الاجتماعي.

وأكد عبدالمعطي، في بيان قبل قليل، أن القرار جاء لعدم التزام الشركة بضوابط التصنيع والمواصفات القياسية الصحية الواجب أن يتوافر بها المنتج، ما يعد تضليل للمستهلك، ويوقعه فى خلط و خطأ، وأيضا لمخالفته لأحكام قانون حماية المستهلك، والمواصفات القياسية الخاصة باشتراطات الإعلان عن السلع والخدمات.

وأشار رئيس الجهاز، إلى أن إعلان "كمامه قطونيل"، يأتى مخالفا لأحكام قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، ومخالفا للمواصفات القياسية المصرية، الخاصة باشتراطات الإعلان عن السلع والخدمات رقم 4841 – 2005، حيث نص قانون حماية المستهلك فى المادة الثالثة منه، على أنه "يلتزم المورد بقواعد الصحة والسلامة، ومعايير الجودة وضمانها للمستهلك في منتجاته، وفقا للمواصفات القياسية المصرية".

وقال الجهاز: "ذكرت شركة قطونيل للملابس بإعلانها المبث، أن من مميزات الكمامة المنوه عنها، أنها أصلية وتستخدم فى الوقاية والحماية، ويمكن غسلها واستخدامها عدة مرات، وأنها غير المنتجات مجهولة المصدر، لكنها في الوقت نفسه، لم تعرض المواصفات الخاصة بالكمامة الطبية على الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، وهي الجهه المنوطة بالموافقة على المواصفات القياسية والصحية الخاصة بالسلع والمنتجات، قبل تداولها، وذلك للتأكد من مطابقتها للمواصفات المصرية، وصلاحيتها للوقاية من الأمراض وإمكانية غسلها عدة مرات، كما ذكر بالإعلان".