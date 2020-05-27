استخدم الماء المغلي.. الطريقة الصحيحة لغسل وتنظيف الكمامة القماشية

تستعد بعض الجهات بدءًا من يوم السبت المقبل لتنفيذ قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمتعلق بالإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لانتشار جائحة "كورونا" بضرورة ارتداء الكمامة في جميع الأسواق والمحلات والمنشآت الحكومية والخاصة والبنوك ووسائل النقل العامة والخاصة.

وتستعرض "الوطن" كيفية غسل وتنظيف الكمامة القماش وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض (CDC)، على النحو التالي:

- ضرورة غسل الكمامة القماش بعد كل مرة من استخدامها.

- يفضل استخدام ماء مغلي تصل درجة غليانه لحوالي 70 درجة عند تنظيف الكمامة.

- يتم استخدام مادة الكلور وإضافته على الماء المغلي.

- ضح الكمامة منقوعة في الماء المغلي والكحول لقتل أي جراثيم أو فيروسات.

- تشطف الكمامة جيدًا بالماء البارد أو درجة حرارة الغرفة.

- يمكنك وضع الكمامة في الغسالة، مع استخدم منظف الغسيل العادي على أعلى درجة حرارة مناسبة للقماش المستخدم في صناعة الكمامة.

- بعد أن تجف الكمامة يفضل كيّها على درجة حرارة عالية تناسب نوع قماش الكمامة للتأكد من خلوها من أي فيروسات.

- إذا كنت تستخدم الكمامة الطبية أو الجراحية فيجب التخلص منها واستبدالها بعد كل استخدام.