المطربة حنان: أحن للغناء لكن عمري ما هحترفه.. وقضيت العيد مع أحفادي

قالت المطربة حنان، إنها أصيبت بالاكتئاب بسبب ابتعادها عن الفن والغناء.

وأوضحت حنان، خلال لقائها عبر فضائية "الحياة"، على هامش مشاركتها في حفل عيد الفطر من حديقة الأزهر، أنها لم تتردد في الموافقة على المشاركة في الحفل، بعدما طلبوا منها المشاركة من أجل تسلية المشاهدين في فترة حظر التجوال، ومجابهة فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت حنان، أنها عاشت لفترة طويلة في ألمانيا، واستقرت حاليًا في مصر، مشيرة إلى أنها مازالت تحافظ على رشاقتها، وابتعدت نهائي على تناول الدهون، وتعيش على نظام غذائي صحي متكامل.

وأشارت حنان، إلى أنها قضت العيد مع أحفادها ياسين 9 سنوات، ورامي 3 سنوات، لافتة إلى أن حفيدها رامي يستمع إلى أغانيها.

وأكدت حنان، أنها تحن للغناء: "أنا بحن للغناء مرة تانية، لكن هيبقى من بعيد لبعيد، مش بروفيشنال ولا مهنة، وكل فترة هطلع أغني أو اقول حاجة، لأن الغناء بيحسسني بوجودي في الحياة، ومعرفش أعمل حاجة غيره، وعمري ما هحترف الغناء"، مضيفة: "أنا بحب أعمل الحاجة بمزاج، وقراراتي مش سريعة خالص، ومعرفش أغني غصب عني".