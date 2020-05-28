 تشطيب وحدات الإسكان الاجتماعي بجنوب شرق مدينة أسيوط الجديدة

قالت المهندسة جيهان عمار رئيس جهاز تنمية مدينة أسيوط الجديدة، إنه جار الانتهاء من تشطيب وحدات الإسكان الاجتماعي بمنطقة جنوب شرق المدينة، وكذا أعمال الزراعة بموقع العمارات، مؤكدة أهمية اعمال تنسيق الموقع في جذب السكان للمدينة وظهورها بالمظهر اللائق.

وأضافت أنه جار الانتهاء من أعمال تنسيق الموقع بمنطقة رجال الأعمال بالحي الثاني ومدخل المدينة، والتى تشمل أعمال البلاطات والبردورات والزراعة.

وأشارت رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة، إلى جرى تأكيد سرعة انتهاء الشركة المنفذة من الأعمال في مواعيدها المحددة طبقا للبرنامج الزمني، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية جميع العاملين بالمواقع.