نجاح تجربة تشغيل مياه الشرب 24 ساعة بالخارجة

أعلن المهندس مجدي الطماوي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الخميس، نجاح تجربة تشغيل ضخ مياه الشرب لمواطني مدينة الخارجة بنسبة 75% بعد عام من التطبيق.

وأضاف الطماوي، أن الوحدة المحلية تدرس حاليًا جوانب التجربة بعد تطبيقها على مدى عام مضى، للاستفادة من السلبيات وإعداد دراسة فنية لتلافيها الفترة المقبلة، لضمان تنفيذ التجربة وهذا النظام بنسبة 100 % في ظل وجود مساعي من المركز لإدخال 3 آبار جديدة لمنظومة مياه الشرب بالمدينة.

وأشار الطماوي، إلى أن المركز بالتعاون مع شركة مياه الشرب نجح خلال العام الماضي في حفر 3 آبار جوفية أضافت كميات مياه شرب كبيرة لمحطات التنقية الـ 18 التي تخدم المدينة، حيث إن زيادة عدد الآبار الجوفية تؤدي لزيادة كميات المياه التي تضخ في الشبكة وبالتالي تضمن وصول المياه لجميع المناطق على مدى اليوم خاصة المناطق البعيدة وتقسيمات أراضي جمعيات الإسكان غرب المدينة.

وأوضح رئيس مركز الخارجة، أن المركز يسعى حاليًا لإضافة آبار جديدة لمحطات التنقية لزيادة كميات المياه في شبكة مياه الشرب، لتحقيق نسبة 100% في تنفيذ وتطبيق تجربة تشغيل مياه الشرب لمواطني واحة الخارجة على مدى الـ24 ساعة.

وكانت الوحدة المحلية لمركز الخارجة بالوادي الجديد، بدأت تطبيق تجربة تشغيل مياه الشرب لمدة 24 ساعة في 28 أبريل 2019 بشكل تجريبي، وبدأت التنفيذ الفعلي في بداية شهر مايو من نفس العام. وذلك بعد أن كانت محطات مياه الشرب بمدينة الخارجة تعمل لمدة 16 ساعة؛ وهو الأمر الذي أدى إلى زيادة مطالب المواطنين بعمل المحطات طوال اليوم لتلبية احتياجاتهم من مياه الشرب.