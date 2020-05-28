ضبط 25 شخصا في واقعة إحراق منزل متهم بقتل شاب بالشرقية

ألقت الأجهزة الأمنية في محافظة الشرقية، القبض على 25 شخصا على خلفية إحراق منزل متهم بقتل شاب في مشاجرة نشبت بين عائلتين بقرية تليجة بمركز كفر صقر.

تلقى اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد نشوب مشاجرة بين عائليتن بقرية تليجة التابعة لمركز كفر صقر ما أسفر عن إصابة "صالح ع ص"، 30 عاما، بجروح خطيرة، إثر قيام "هاني ع م"، 39 عاما، بالاعتداء عليه بالضرب بحجر وجرى نقله إلى المستشفى لمحاولة إسعافه ولكنه توفي متأثرا بإصابته، وبعد وفاته أشعل أهله النيران في منزل المتهم.

فيما انتقلت قوة من الشرطة للسيطرة على الموقف، وجرى إخماد النيران والقبض على المتهم و25 شخصا آخرين.

جرى تحرير محضر بالواقعة، وعرض المتهم على النيابة التي قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق . كما تباشر النيابة اليوم التحقيق مع 25 شخصا على خلفية إحراق المنزل، وأمرت بانتداب المعمل الجنائي لتحديد سبب الحريق وحصر قيمة التلفيات.