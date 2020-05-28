طبيب مناعة: تطعيمات الأطفال تقوي مناعتهم وتعرّف أجسامهم على الأمراض

قالت الدكتورة غادة شوشة مدرس المناعة والحساسية بقسم الأطفال بكلية الطب جامعة عين شمس، إنّ تطعيمات الأطفال من أعظم الاختراعات التي جرى اكتشافها من أوائل القرن الـ20 من بدايات 1930 واكتشاف أول تطعيم وفاعليته، موضحة أنّ التطعيمات تقوي الجهاز المناعي وتجعل جسم الإنسان يعرف الأمراض والميكروبات، مثل الجدري وشلل الأطفال وغيرها، كما تجعله قادرا على محاربتها.

وقالت "شوشة"، خلال استضافتها ببرنامج "8 الصبح" عبر فضائية dmc، وتقدمه الإعلامية داليا أشرف، أنّه بفضل التطعيمات تم القضاء على عدد كبير من الأمراض على رأسها الجدري وشلل الأطفال والدرن، مشيرة إلى أنّ التطعيمات تحمي المعتمرين والحجاج من أمراض خطيرة، بينها الالتهاب السحائي الناتج عن التزاحم في تلك المواسم.

وأوضحت مدرس المناعة والحساسية بقسم الأطفال بكلية الطب جامعة عين شمس، أنّ جهاز المناعة هو مجموعة كبيرة من الخلايا بها خطوط دفاع كبيرة، وقد يكون هناك ضعف في الجهاز المناعي نتيجة مشكلات وراثية.