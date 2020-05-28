عاجل.. وظائف لـ1200 طبيب وتعيين 7 آلاف معيد ومدرس مساعد

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نتائج وتوصيات اجتماعه مع وزيري التعليم العالي والصحة ومستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، لدراسة سبل تعظيم الاستفادة من الكوادر البشرية الطبية مؤخرا، لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، خلال اجتماعه اليوم مع المجموعة الطبية لمواجهة الفيروس لمتابعة آخر المستجدات التي تبذلها جهات الدولة.

وأشار مدبولي خلال الاجتماع، إلى أنّ التوصيات تضمنت الموافقة على فتح باب التظلمات لطلبات التكليف للأطباء، على أن يتم تكليف الأطباء بالعمل بمستشفيات وزارة الصحة لمجابهة الأزمة، والعمل على تأهيل وتدريب أطباء الامتياز بالدفعة الحالية، لمختلف كليات الطب، والتي بدأت الامتياز في 1/3/2020، وينتهي في 28/2/2021، والتركيز على إكسابهم مهارات العمل بأقسام الطوارئ والرعاية الحرجة ومكافحة العدوى، إلى جانب الموافقة على الإعلان عن وظائف المعيدين والمدرسين المساعدين بمختلف الجامعات وجامعة الأزهر، وتكليفهم بالعمل بالمستشفيات الجامعية والتوصية بالتعامل الكامل مع مستشفيات وزارة الصحة، إذ يقدر عددهم بنحو 7000 طبيب.

كما تضمنت التوصيات الموافقة على الإعلان عن وظيفة زميل وزميل مساعد بهيئة المستشفيات التعليمية التابعة لوزارة الصحة، وتكليفهم بالعمل بالمستشفيات التابعة لها، ويقدر عددهم بنحو 1200 طبيب، على أن يتم تدبير التكلفة السنوية المقدرة لتمويل تلك الوظائف.