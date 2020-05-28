صور.. رسائل بين مؤلف "ونحب تاني ليه" وفريق العمل قبل تصوير المسلسل

نشر السيناريست الفنان عمرو محمود ياسين، "سكرين شوت" للرسائل الهاتفية التي تم تبادلها مع أبطال مسلسل "ونحب تاني ليه"، الذي تم عرضه في شهر رمضان على قنوات cbc، مصحوبة بتعليق "كده بدأت حكايتنا.. ونحب تاني ليه".

وتضمنت الرسائل محادثات بين "عمرو" و الفنانة ياسمين عبدالعزيز، التي أبدت إعجابها بالعمل، وباسم المسلسل "ونحب تاني ليه"، وتخوفها من عدم اللحاق بشهر رمضان.

كما نشر "عمرو" صورة الرسالة بينه وكريم فهمي، الذي كان يسأل عن اسم الشخصية التي سيجسدها في العمل.

وفي الرسالة التي بينه والفنان شريف منير، كان "عمرو" يخبره باسم مخرج العمل، وتم تبادل رسائل صوتية بينهما بعد ذلك.

مسلسل ونحب تاني ليه، الذي يعرض على قنوات cbc، بطولة ياسمين عبدالعزيز، شريف منير، كريم فهمي، سوسن بدر، عماد رشاد، ليلى عز العرب، تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري.

تدور أحداث مسلسل ونحب تاني ليه، حول مهندسة الديكور "غالية" ياسمين عبدالعزيز، والتي يطلقها زوجها مخرج الإعلانات "عبدالله" شريف منير، دون سبب، رغم حبها له، وتقرر "غالية" الذهاب وابنتها الصغيرة للعيش بمنزل والدتها وجدتها.

تضع الصدفة أمام "غالية" رجل الأعمال "مراد السويفي" كريم فهمي، في الوقت الذي يقرر زوجها السابق، الاهتمام بها.

وانتهى مسلسل ونحب تاني ليه، بزواج غالية ومراد السويفي، وخطبة طليقها عبدالله الروبي بفتاة أخرى جسدتها الفنانة منى زكي، التي شاركت كضيف شرف في الحلقة الأخيرة.