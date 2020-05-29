حظك اليوم الجمعة 29-5-2020 على الصعيد المهني والعاطفي

يهتم علم الفلك بدراسة الأبراج والمميزات الخاصة بكل برج على حدى، ويهتم الكثيرين بمطالعة الحظ اليومي الخاص بهم، وتقدم "الوطن" استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر في منزل العمل يساعدك على التركيز في كل عمل تقوم به وتحرز تقدما سريعا.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

الشمس بمنزل العلاقات تمنحك جاذبية وحضورا وتعدك بأوقات ممتعة.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنان الراحل عمر الشريف، ويوافق تاريخ ميلاده 10 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

يمدك الفلك اليوم باليقظة الذهنية وبالموهبة العملية، وتستعيد هدوءك النفسي وتستمتع بوقتك جيدا.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يجعل الرومانسية تخيم عليك ويمدك بالعواطف الجياشة.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنان عادل إمام، ويوافق تاريخ ميلاده 17 مايو.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

الوضع الفلكي دقيق.. حاول أن تكون صبورا وأن تشرح رغباتك بهدوء.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

القمر في وضع معاكس.. تجنب المشادات العنيفة خاصة مع العائلة والأحباب.

ومن أبرز مشاير برج الجوزاء الفنان محمد رمضان، ويوافق تاريخ ميلاده 23 مايو.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

القمر في منزل العلاقات يدعوك اليوم لتوسيع دائرة معارفك، انطلق كيفما تشاء.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

القمر يدعم علاقتك بمن تحب وبالأخوة وبالمحيطين بك وتبدو في حالة مزاجية حلوة وفي صورة رائعة.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة الراحلة وردة الجزائرية، ويوافق تاريخ ميلادها 22 يوليو.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني.. ابتعد عن المغامرة مهنيا وماليا وقم بما عليك بدقة.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

الشمس في وضع داعم ما يجعلك راضيا وتجد السعادة في متناول يديك بشرط أن تعتني بأقوالك.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان أحمد عز، ويوافق تاريخ ميلاده 23 يوليو.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

القمر في برجك يجعلك جاهزا لاتخاذ قرارات صائبة.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

تكسب الإعجاب ببساطة وتميل اليوم نحو الاهتمام بمظهرك.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد ميجان ماركل، ويوافق تاريخ ميلادها 4 أغسطس.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني عشر يولد بداخلك رغبة في الدراسة والتأمل، فقط اعمل وراقب في صمت ولا تبح بأفكارك وخططك لثلاثة أيام.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي دقيق وينصحك الفلك أن تنظم جهودك وتجنب الحديث عن أخبارك الشخصية.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنان عمرو دياب، ويوافق تاريخ ميلاده 11 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

القمر في منزلك الحادي عشر يعدك اليوم بعلاقات متينة ودافئة تربطك بالأصدقاء والزملاء.. الأصدقاء يمثلون اليوم مساحة مهمة في حياتك.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

اليوم تمنحك الأفلاك فرصة للترفيه عن نفسك وتستمتع بوقتك.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة صفاء أبو السعود، ويوافق تاريخ ميلادها 9 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس.. حاول اليوم ألا تغامر ولتظل هادئا مهما تعرضت للاستفزاز.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك أن تقاوم التشوش وأن تقوم بما عليك تجاه الآخرين.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنان محمد فؤاد، ويوافق تاريخ ميلاده 20 ديسمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

قد تحصل اليوم على إجابة شافية وتجد علاجا لمشكلة ما.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحظ يمدك بالقدرة على الإبهار، اظهر واخرج إلى النور.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة مي عز الدين، ويوافق تاريخ ميلادها 19 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يجعلك موضوعيا في نظرتك وتحليلك لمجريات الأمور المهنية والمالية.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

تتحسن اليوم علاقتك بمن تحب وتشعر بمزيد من الرضا والسعادة.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنانة شاكيرا، ويوافق تاريخ ميلادها 2 فبراير.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

اليوم تنصحك الأفلاك أن تنتبه لحقوقك وألا تدخل في صراع قُوىَ مع شركاء العمل.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

القمر في مواجهة برجك.. انتبه لثلاثة أيام فالوضع الفلكي يصيبك بالتشوش الذهني والعاطفي.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة دينا الشربيني، ويوافق تاريخ ميلادها 17 مارس.