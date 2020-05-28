مساعد مخرج "الاختيار": تصوير هجوم البرث استغرق 8 أيام

تحدث نادر ناجح مساعد مخرج مسلسل الاختيار، عن بعض كواليس المسلسل وخبايا صناعة المسلسل خلف الكاميرات، والتي كانت سبب في نجاح المسلسل بهذا الشكل وتحقيقه صدى واسع بين جموع المصريين وامتد للوطن العربي أيضا، فبالتأكيد لابد من وجود نجوم خلف الكاميرات مثلما كان يوجد نجوم أمام الكاميرات، ومن يوجد خلف الكاميرات هو سبب نجاح من هو أمام الكاميرات بنسب كبيرة.

وكشف نادر ناجح، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أنه كان دوره بالمسلسل يكمن في كونه مساعدا للإخراج بالتحديد "سكربت ملابس"، مؤكدا أن مسلسل الاختيار هو المسلسل الأصعب الذي عمل به على مدار حياته المهنية.

التصوير كان 18 ساعة يوميا بالصحراء

وشرح ناجح، أن تصوير مسلسل الاختيار بدأ منذ ديسمبر الماضي، وسبقها بشهرين التحضير للمسلسل، "قضينا الشتاء كله في التصوير، والتصوير كان في الصحراء وكنا بنتجمد من البرد، وخلصنا الشتاء دخلنا على الصيف اللي في الصحراء بالشمس والحرارة اللي في الصحراء وكنا بنشتغل حوالي 18 ساعة في اليوم في صحراء وكنا بنسافر ونروح بيوتنا كل يوم ومكانش فيه سكن أو مبيت".

واستكمل مساعد مخرج مسلسل الاختيار، أنه في الفترة الأخيرة من تصوير المسلسل كانت صعبة للغاية "مكانش في نوم وكان الكل مضغوط جدا، والموضوع كان بيزيد صعوبة حلقة بعد حلقة لأنه مع نجاح الحلقات الناس بتستنى أكتر بالإضافة لكون مايتم تقديمه بالمسلسل هو حقائق حدثت بالفعل وليس من الخيال وأي غلطة صغيرة هيكون تشويه للحقائق والواقع".

مساعد المخرج الأول أصيب بهبوط حاد من ضغط التصوير مع الصيام

وأشار إلى أن آخر يوم تصوير بالمسلسل كان في شهر رمضان مع الصيام والصحراء وحرارة الشمس كان الأمر مهلك جدا ومتعب، لافتا إلى أن المساعد الأول للمخرج أصيب بهبوط حاد ولكنه أصرعلى استكمال الصيام.

وشدد ناجح، على أن مسلسل الاختيار كان عملا شاقا ومتعبا وصعبا للغاية، ولكن من ضمن الصعب كانت هناك المشاهد الأصعب وهي ملحمة البرث التي تم تصويرها في 8 أيام، "الموضوع في الحقيقة كان حرب واللي صورناه في المسلسل ده مش 5% من الحقيقة، الناس دي حربت تقريبا 3 ساعات لحد ماوصلهم الدعم والذخيرة خلصت منهم وكون إننا نشتغل نوصل ده علشان يكون شبه الحقيقة".

اتفرجنا على الفيديوهات الحقيقية للهجوم كاملة وده كان صعب نفسيا

وكشف أن المشاهد الأصعب التي تلي مشاهد كمين البرث كانت مشاهد مداهمة وهجوم حلقة الفنان محمد عادل إمام والتي استغرق تصويرها 3 أيام كاملة لتصوير 13 دقيقة أكشن، مؤكدا على أنه لم يسبق لأي عمل فني في مصر والوطن العربي استمرت فيه معركة 13 دقيقة أكشن أو 30 دقيقة أكشن في حلقة هجوم البرث.

وأضاف أن تصوير عملية كمين البرث كانت من أصعب أيام حياته على المستوى العملي والنفسي "أنا وأغلب فريق عمل المسلسل كنا بنام ونحلم بكوابيس طول الأيام دي ولحد الآن، بسبب الفيديوهات الحقيقية اللي اتفرجنا عليها ولم يتم عرضها، كنا بنتفرج على الانفجار الحقيقي وأبطالنا الحقيقيين وقت الهجوم والموضوع كان صعب جدا علينا نفسيا واللي اتفرج على المسلسل وشاف الممثلين بيموتو اتأثر نفسيا، لكن إحنا شوفنا اللي حصل ده حقيقي".

تصوير المسلسل استمر 100 يوم كاملة

وكشف أن التصوير للمسلسل بالكامل استمر على مدار 100 يوم، وهناك من أصيب بـ"الغدروف" و"السكر" و"الضغط"، بسبب الضغط النفسي والعملي، ولابد من إعطاء من يعمل خلف الكاميرات حقوقهم مثلما يأخذ الممثلين حقهم.

وأشار ناجح إلى أن فريق عمل المسلسل كان يحمل على عاتقه مسؤلية تجسيد حقيقة ماحدث وتجسيد بطولات الأبطال الحقيقيين وإعطائهم حقوقهم قدر المستطاع.

مسلسل الاختيار جسد بطولة الشهيد البطل أحمد صابر منسي والإرهابي هشام عشماوي، المسلسل من بطولة أمير كرارة، أحمد العوضي، دينا فؤاد، سارة عادل، ضياء عبدالخالق، وعدد كبير من الفنانين، منهم محمد إمام، وآسر ياسين، محمد رجب، إياد نصار، كريم محمود عبدالعزيز، ماجد المصري، صلاح عبدالله، كريم عبدالخالق، محمد عز، مها نصار، والعمل من تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سينرجي.