النقابة العامة لقناة السويس تدشن مشروع بروتوكول لإنشاء لـ1200 وحدة سكنية

دشنت النقابة العامة للعاملين بهيئة قناة السويس، اليوم، مشروع بروتوكول إسكان النقابة بالتنسيق مع مبادرة البنك المركزي للتمويل العقارى لـ1200 وحدة سكنية كاملة التشطيب بطريق اللواء أحمد عبد الله بمدينة بورفؤاد ببورسعيد.

حضر حفل التدشين أبو بكر الصديق، البرلماني السابق، والدكتور محمود حسين، عضو مجلس النواب، ومن النقابة محمد الشريف وكيل النقابة، وسيد زيادة عضو النقابة وعدد من الأعضاء والعاملين بالهيئة.

وقال عاطف عبد الخالق، رئيس نقابة العاملين بهيئة قناة السويس، إن اللجنة النقابية حصلت على فترة تقسيط مقدم على 36 شهرا بنسبة 35 % من إجمالي أسعار الوحدات والاستفادة من مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى بنسبة ربح 10 % متناقص على المتبقى، ومد فترة التمويل العقاري لـ20 سنة ولسن 65 سنة.

وأضاف أن المشروع يضم 66 عمارة بمساحات 115، و120 للشقة والاستلام، خلال 36 شهرا.

وأوضح أن الموقع بجوار كلية التربية الرياضية ببورفؤاد، وسيتم فتح الحجز بالمشروع بدء من السبت القادم بجدية حجز 5 % و30 % على 36 شهرا ويتم تمويل 65 % لباقى سعر الوحدة بالإضافة إلى 5 % وديعة صيانة، وأشار إلى أن أسعار الوحدات تتراوع من 850 ألفا إلى 950 ألف جنيه.

وقدم الشكر للدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان وللدكتورة مى عبد الحميد رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي، والتمويل العقاري، ومحمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، والدكتور محمود حسين، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب على تدشين مشروع الإسكان وتقديم الدعم للعاملين بهيئة قناة السويس.