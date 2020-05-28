غرفة عمليات لـ"الحرية" لدعم مصابي كورونا والرد على استفسارات المواطنين

دشن حزب الحرية المصري، برئاسة الدكتور صلاح حسب الله، رئيس الحزب غرفة عمليات لدعم مصابي كورونا، وتلقى شكاوى واستفسارات المواطنين حول المرض.

وقال حسب الله إن الحزب سيتلقى شكاوى واستفسارات المواطنين حول فيروس كورونا، عبر صفحة "طبيب الحرية" على فيس بوك وسيقوم أطباء متخصصين بالرد عليهم عبر الهاتف، مشيرا إلى أن الحزب سيتلقى كذلك الشكاوي عبر رسائل الصفحة الخاصة بغرفة العمليات.

وتابع حسب الله، أنه سوف يكون هناك مجموعة متخصصة من الاطباء للرد على جميع الاستفسارات ومتابعة حالات العزل المنزلي التي اظهرت التحاليل أن نتائجهم إيجابية.

وأوضحت الدكتورة أمينة رشاد، الأمين العام المساعد للمتابعة والتطوير بالحزب، أن الأمانة بكاملها ستقوم بمتابعة الرسائل وتوزيع الحالات على الأطباء كلا في محافظته، والتواصل مع الأطباء المتخصصين حتى تمام الشفاء.

وأكد الدكتور حسام يونس، رئيس لجنة الصحة بالحزب، ان اللجنه بكاملها متطوعة لمتابعة الحالات داخل العزل المنزلي وعلى أتم الإستعداد لتقديم الاستشارات الطبية على مدار اليوم، مشددا على ضرورة تكاتف فئات المجتمع المدني فى الفترة الحالية حتى زوال الجائحة.