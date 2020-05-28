غلق وتشميع 16 محلا بطنطا وقطور والمحلة وسمنود

كشف الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم، الخميس، عن غلق وتشميع 16 محلا بمدينة طنطا وقرية بلتاج التابعة لمركز قطور ومدينة المحلة ومدينة سمنود لمخالفتها قرار مجلس الوزراء ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك خلال جولته الميدانية، اليوم، بمدينة طنطا وقرية محلة مسير وقريه بلتاج ومدينة قطور ومدينة المحله الكبرى ومدينة سمنود.

وشدد محافظ الغربية، على روساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف حملات رفع الاشغالات والنظافة والتطهير والتعقيم الوقائي ، وكذلك رفع القمامة والتراكمات الترابية للارتقاء بمستوى النظافة العامة.