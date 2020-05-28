محمد حمدي عن تجسيد دور الشهيد خالد مغربي: أول مرة أحس إني بوصل رسالة

"خالد مغربي دبابة.. بطل وجنبه إحنا غلابة"، هكذا تعرف المصريون للمرة الأولى على الشهيد البطل النقيب خالد مغربي الشهير بـ"دبابة" ورددوا اسمه مع باقي أبطال وشهداء كمين مربع البرث، ولكن لم يكن يعلم الكثيرون عنه وعن قصته وقصة استشهاده حتى تم تجسيدها في مسلسل "الاختيار"، الذي جسد قصة الشهيد البطل أحمد صابر منسي والإرهابي هشام عشماوي، وجسد ملحمة البرث التي استشهد فيها البطل أحمد منسي وأبطال الكتيبة 103 صاعقة واستشهد البطل خالد مغربي الذي كان يتقدم قوات الدعم للانضمام للملحمة ولكن التكفيريين قطعوا طريقه وزرعوا عبوة ناسفة انفجرت بسيارته هو وجنوده واستشهد على الفور إثر الانفجار.

ولعب دور البطل خالد مغربي بمسلسل الاختيار الفنان محمد حمدي، الذي كان يشبه كثيرا خالد مغربي في بنيانه الجسماني وقوته ولياقته البدنية التي اشتهر بها البطل خالد مغربي، الذي تحدث لـ"الوطن" في تصريحات خاصة عن تجسيد بطولة الشهيد خالد مغربي.

كان بيلفت نظري مين البطل الجامد أوي اللي الأبطال جنبه غلابة في أغنية "قالوا إيه"

وقال الفنان محمد حمدي إن الفنان أمير كرارة هو من قام بترشيحه لتجسيد دور البطل خالد مغربي، خصوصا وأنه تربطه علاقة صداقة جيدة بالفنان أمير كرارة منذ حوالي 30 عاما، ولكن هذه المرة الأولى التي يتقابلان في عمل فني واحد.

وأضاف حمدي أنه كان يعرف اسم الشهيد البطل خالد مغربي قبل ترشيحه للدور، فهو البطل الذي تردد اسمه كثيرا في أغنية "قالوا إيه"، التي تخلد أبطال ملحمة البرث، "طول عمري بتشدني الأغنية وبيشدني الشخص اللي بيتقاله خالد مغربي دبابة.. بطل وجنبه إحنا غلابة مع الأسطورة منسي.. الكوبليه ده كان بيلفت نظري ويشدني أوي مين البطل الجامد أوي اللي الأبطال جنبه غلابة".

وشرح حمدي أنه حينما قرأ السيناريو بالبداية كان دوره البطل خالد مغربي أكبر من المساحة التي ظهر عليها بكثير ولكن لظروف المسلسل ولظروف درامية تم اختصاره، مشيرا إلى أنه أثناء قراءته لقصة البطل خالد مغربي بالسيناريو انهمرت دموعه وبكى: "بكيت وأنا بقرأ الدور وأخدت عهد على نفسي من أول يوم وقلت إني عاوز أروح لأهله، واتواصلت مع أخوه".

زرت أهله ووالدته عيطت وقالتلي أنا شايفة ابني خالد قدامي

وعن زيارته لأهل البطل خالد مغربي، قال الفنان محمد حمدي: "زرت أهله وهما ناس طيبين جدا ومحترمين جدا، وفرحوا أوي بالزيارة كانوا مبسوطين وطايرين من الفرح وكنت حاسس إني بين أهلي، ووالدته عيطت وقالتلي أنا شايفة ابني خالد قدامي".

واستكمل الفنان محمد حمدي حديثه: "روحت أزور خالد مغربي في المقابر وقرأت ليه الفاتحة، وكان في ناس كتير أوي موجودة لما عرفوا بزيارتي ومن أول ما دخلت بلده مكنتش عارفة أتحرك من الناس اللي كانت موجودة هناك لأنه كان محبوب أوي هناك بين أهل بلده وده كان واضح من مشاهد جنازته الرهيبة".

وتابع حمدي إن تجربته بتجسيد دور شهيد بطل هي تجربة لأول مرة يخوضها، وكانت بالطبع تجربة مختلفة، وهي الأهم في مشواره الفني حتى الآن على الرغم من صغر دوره، "بقالي 15 سنة بمثل وأول مرة أحس إنه الفنان رسالة وليه دور ورسالة بيأديها كان وأنا بعمل دور خالد مغربي على الرغم من أنه كان تقريبا أقصر دور أقوم بيه في حياتي.. كنت أول مرة أحس بأهمية الفنان وأنه بيوصل رسالة ورسالة مهمة جدا كانت في الدور بتاع البطل خالد مغربي".

نجاح مسلسل الاختيار فاق التوقعات وكان كرم كبير من ربنا

وشدد حمدي على أن الدور على الرغم من كونه قصيرا إلا أنه كان صعبا للغاية لأنه دور شخص حقيقي وبطل حقيقي كان متواجدا بيننا، ولم يكن مجرد دور من وحي خيال الكاتب "دي شخصية حقيقية وبطل حقيقي وفي ناس عاشرته وشافته وعاشت معاه، والأخطاء ممنوعة فيه ولو في غلط حصل يبقى مش هتوصل للناس ولأصحابه واللي يعرفوه".

وكشف حمدي أنه بذل مجهودا كبيرا في التحضير لدور البطل خالد مغربي ليقرب من الشخصية قدر الإمكان، "قعدت مع أصحابه وأقاربه علشان أعرف كل تفصيلة عنه.. كان بيتكلم إزاي وبيضحك إزاي، وده خلاني أقدر أقرب من شخصيته وأدائه، وده بشهادة كل أصحابه اللي اتفرجوا وحتى والده قال إنت بتتكلم زي خالد بالظبط".

وأوضح حمدي أنه لم يكن يتوقع نجاح مسلسل الاختيار بهذا القدر، ولكن بالتأكيد كان يتوقع النجاح للمسلسل، ولكن اكتساح المسلسل وردود أفعال المواطنين بالمسلسل وتأثر الشارع به كان مفاجأة له، "كنت عارف إنه هيبقى حلو لأنه كله اجتهد ومحدش كان مقصر، وكنت عارف إنه دوري هيبقى جامد وحلو وعلشان كدا وافقت عليه على الرغم من أنه مساحته صغير، ولكن هو عمل للتاريخ والنجاح اللي حصل بعد المسلسل فاق التوقعات وكرم كبير من ربنا".

اتعلمت أنه لازم يبقى في هدف نعيش عليه علشان لما نموت الناس تفتكرنا

وعن أصعب مشهد له بـ"الاختيار"، قال الفنان محمد حمدي إن المشهد الأصعب تم حذفه لأسباب تعود لفريق عمل المسلسل، وهو حينما تسلم خالد مغربي أوراقه للانتقال من سيناء للإسكندرية ولم يصبح على قوة الكتيبة وتسلم ضابط المهام مكانه، وكان يجهز متعلقاته الخاصة للذهاب إلى الإسكندرية لتسلم مهامه الجديدة، ولكن فور وصول المعلومات باستهداف كمين البرث، وطلب الدعم أصر الذهاب لزملائه ولم يكن على قوة الكمين، "أي إيمان وأي عقيدة وأي رجولة دي.. هو مكانش على قوة الكمين ومالهوش يطلع ومحدش كان هيلومه لكن معملش حساب إنه كان ممكن يموت ومايشوفش ابنه ويسيب عروسته اللي اتجوزها من 4 شهور بس.. المشهد ده كان صعب جدا وهو بيتكلم مع القائد بتاعه في الكتيبة وبيقوله لازم أطلع في الدعم والقائد بيقوله مش هينفع أنت مش على قوة الكتيبة ولا قوة الدعم.. المشهد ده كان نفسيا صعب جدا".

وشدد حمدي على أنه إذا عُرض عليه مرة أخرى تجسيد دور شخصية عسكرية سيقبل بدون تردد، خصوصا وأن تجربة مسلسل الاختيار وتجسيد دور الشهيد خالد مغربي ترك أثرا كبيرا به وغير لديه مفاهيم كثيرة وحكمه وآراءه "كل الشباب اللي راحوا دول أقل من 30 سنة ولمن مكانوش زي كل الشباب اللي عاوز يعيش ويسافر وينبسط ويرفه عن نفسه ويعيش شبابه.. دول عاشوا شبابهم في الصحراء على الحدود بيحمي شعبه وبلده وبياكل أكل صعب والحياة كلها هناك صعبة لطبيعة المكان".

واستكمل حمدي: "اتعلمت أنه الحياة ليها هدف أكبر بكتير من إني آكل وأشرب وأتجوز وأخلف وبس.. لازم يبقى في هدف نعيش عليه علشان لما نموت الناس تفتكرنا زي خالد مغربي وباقي الأبطال، ومش شرط كلنا نمسك مسدس ونحارب لكن لو اجتهدنا في شغلنا هنسيب بصمة، خصوصا أنه بلدنا محتاجة لكل واحد يسيب بصمة في مكانه".

مسلسل الاختيار جسد بطولة الشهيد البطل أحمد صابر منسي والإرهابي هشام عشماوي، المسلسل من بطولة أمير كرارة، أحمد العوضي، دينا فؤاد، سارة عادل، ضياء عبدالخالق، وعدد كبير من الفنانين، منهم محمد إمام، وآسر ياسين، محمد رجب، إياد نصار، كريم محمود عبدالعزيز، ماجد المصري، صلاح عبدالله، كريم عبدالخالق، محمد عز، مها نصار، والعمل من تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سينرجي.