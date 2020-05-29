بعد توقف 6 أيام.. القطارات والمترو تعود للعمل غدا

أنهت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، والشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، الاستعدادات النهائية لاستئناف حركة تشغيل القطارات ومترو الأنفاق صباح غدٍ السبت الموافق 30 مايو الجاري، بعد حظرها لمدة 6 أيام، تنفيذا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بوقف حركة المواصلات العامة خلال عيد الفطر المبارك، للوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد، وتم تنفيذ كافة أعمال التعقيم والتطهير بالقطارات والمحطات ومنافذ بيع التذاكر ومكاتب الإداريين والصرافين.

وأعلنت السكة الحديد ومترو الأنفاق إلزام جميع الركاب بارتداء الكمامات الطبية أثناء استقلال القطارات المترو بدءا من صباح السبت، كما سيتم توقيع غرامة مالية قدرها 4 آلاف جنيه على من لا يرتدي الكمامة الطبية أثناء استقلاله القطارات والمترو.

وكشف مصدر مسؤول بهيئة السكة الحديد، عن الانتهاء من تجهيز 720 قطارا من حيث إجراءات الصيانات العاجلة، وتعقيمها وتطهيرها، وذلك استعداداً لاستئناف حركة تشغيل القطارات، موضحا أنه سيتم تطبيق قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بشأن ارتداء الكمامة الطبية إجباريا داخل محطات وقطارات الهيئة بدءًا من صباح غداً السبت.

وأوضح المصدر، لـ"الوطن"، أنه لن يتم السماح بركوب القطارات عقب استئناف حركة التشغيل التي توقفت خلال إجازة عيد الفطر المبارك، بقرار رئيس الوزراء، إلا بعد ارتداء الكمامة، وفي حال عدم ارتداء الركاب للكمامات الطبية سيتم فرض غرامة عليه قدرها 4 آلاف، أو عدم السماح له باستقلال القطارات.

فيما أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق خطة التعايش الخاصة بها مع فيروس كورونا، التي سيتم تفعيلها صباح غداً السبت.

وستبدأ عودة حركة القطارات بالخطوط الثلاثة لطبيعتها من يوم السبت، من الساعة السادسة صباح وحتى الساعة الثامنة مساء، وسيتم الدفع بـ76 قطارا على الخطوط الثلاثة للمترو للعمل خلال ساعات التشغيل، مع إيقافها بشكل تام أثناء فترة حظر التجوال، وستعمل الشركة على تعقيم القطارات قبل بدء العمل فيها بنحو 5 ساعات حرصا على حماية وسلامة مستخدمي مترو الأنفاق، مع إلزام جميع الركاب بارتداء الكمامة الطبية قبل دخول المحطات وركوب القطارات.

وأكد أحمد عبدالهادي المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق، لـ"الوطن"، أن عمليات التعقيم والتطهير تتم بصورة دورية للوقاية من تفشي فيروس كورونا، لافتاً إلى أن جميع القطارات العاملة خضعت لحملات تطهير موسعة قبل استئناف حركة المترو صباح غدا، موضحا أن الشركة ستقوم بتنفيذ كافة قرارات مجلس الوزراء الخاصة بإلزام جميع الركاب بارتداء الكمامات الطبية.