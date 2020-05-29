الشامي: "فرصة تانية" نقلة جديدة بمشواري.. والبطولة ستأتي في موعدها

أعرب الفنان أحمد الشامي عن سعادته البالغة بالنجاح الكبير الذي حققه من خلال دوره في مسلسل "فرصة تانية" الذي عُرض خلال شهر رمضان، حيث جسّد شخصية المحامى "كمال" في العمل الذي أخرجه مرقس عادل، ومن بطولة ياسمين صبرى ومحمد دياب وأحمد مجدي.

وأكد "الشامي"، لـ"الوطن"، تلقيه ردود فعل إيجابية للغاية عن دوره، مضيفاً: "لم أتوقع أن يحقق العمل كل هذا النجاح، وتفاعل الجمهور مع المسلسل كان شديد الوضوح، وتزايد بعد أن اشتعلت قصة حبى مع شخصية شيرين التى جسّدتها الفنانة سارة الشامى، وأغلبية متابعى المسلسل نصحونى بعدم استكمال قصة الحب بسبب أن شخصية شيرين تبحث فقط عن نفسها".

واستكمل "الشامي": "ترشحى للعمل جاء من المخرج مرقس عادل والكاتب محمد سيد بشير، وفى البداية وصلنى 12 حلقة، وبعد أن قرأتها جميعاً وافقت على الفور، فالدور جديد علىّ"، وأكد أن النص كان مكتوباً بشكل جيد، وملم بتفاصيل القضية التى تطرّق إليها المسلسل.

وقال "الشامى" أيضاً: "أحببت أن أجسد شخصية المحامى فى عمل درامى، كما أن الشخصية محورية فى حياة بطل العمل، فهو صديقه المقرب، وهو أيضاً الذى ينتشله من الحبس وربما من الإعدام، كما أنه يقع فى قصة حب غريبة، ويقرر فيها أن يمنح نفسه وحبيبته فرصة ثانية". وأضاف "الشامى" أن شخصيته تشبه شخصية "كمال" التى قدمها بالمسلسل فى صفة حب الأصدقاء وخدمتهم.

وعن الانتقادات التى وُجهت للمسلسل قال: "أى عمل درامى معرَّض للانتقاد، وكافة الأعمال الدرامية تم انتقادها، ومن حق الجمهور أن يقول ما يحلو له، ولكن من ينتقد المسلسل يصر على استكمال مشاهدته، كما أن المسلسل يتم عرضه على عدد كبير من القنوات المصرية والعربية أيضاً، وحالة الجدال كانت فى مصلحته".

واستكمل "الشامى" حديثه عن قربه من البطولة المطلقة، قائلاً: "لدىّ خطوات جيدة فى الدراما المصرية والعربية، وأثبت نفسى خلال السنوات الماضية، ورغم ذلك ما زلت مستمراً فى أخذ كورسات تمثيل وأتابع مع مدرسين لكى أتعلم التمثيل، ولكنى أرى أن البطولة المطلقة مازال أمامها خطوة، فأنا لا أريد التسرع الآن، ولا أحب أن أخطو لخطوة البطولة المطلقة دون أن يكون معى مؤلف ومخرج شاطر وشركة إنتاج قوية".