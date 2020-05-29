أمريكا: تسجيل 21760 إصابة جديدة بكورونا.. ونيويورك الأعلى

قالت جامعة جونز هوبكنز البحثية الأمريكية، إنه تم الإبلاغ، اليوم الجمعة، عن 21 ألفا و760 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بالولايات المتحدة، ليرتفع الإجمالي إلى أكثر من 1,7 مليون حالة.

وأوضح إحصاء نشرته الجامعة - ونقلته شبكة (سي إن إن) الإخبارية الأمريكية - أن الحصيلة المشار إليها تشمل جميع الولايات الأمريكية، البالغ عددها 50 ولاية، ومقاطعة كولومبيا ومناطق أخرى أمريكية، بالإضافة إلى الحالات التي تم إعادتها إلى أرض الوطن.

وأشارت الشبكة الإخبارية، إلى أن مدينة نيويورك أصبحت بؤرة تفشي الفيروس في البلاد، حيث بلغ عدد الأشخاص الذي أصيبوا لديها 366 ألفا و733 حالة، فيما توفي 29 ألفا و529 حالة حتى الآن، تلتها ولايات نيو جيرسي وإلينوي وكاليفورنيا.