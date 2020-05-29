تعافي 6 مصابين بكورونا في عزل المدينة الجامعية ببني سويف

أعلن مستشفى العزل بالمدينة الجامعية ببني سويف، منذ قليل، تعافي وخروج 6 حالات مصابة بفيروس كورونا المستجد.

ومن جانبه، وجه الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة ببني سويف، الشكر للفريق الطبي بعزل المدينة الجامعية الذي يعمل كمستشفى لعزل الحالات المستقرة، بقيادة الدكتور أسامة أحمد عبد الفتاح، والدكتور محمود حسين مدير إدارة المستشفيات بالمديرية، وجميع الأطباء والتمريض وفرق العمل على جهودهم لتقديم خدمة طبية جيدة.

من جانبه هنأ الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف المتعافين من الفيروس من أبناء المحافظة وكل المصريين، متمنيا لهم دوام الصحة والعافية، وأن يعم الخير على جموع الشعب المصري، داعياً المولى عز وجل أن يحفظ مصرنا شعبا وقيادة.