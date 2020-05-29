تطهير محيط مستشفى "57".. وإخلاء سوق عشوائية بالقاهرة

شنت الأجهزة التنفيذية بحى السيدة زينب، بالتنسيق مع مديرية الأمن وشرطة المرافق، حملة مكبرة لرفع كفاءة النظافة وتعقيم وتطهير المنطقة المحيطة بمستشفى 57357.

وتم إخلاء "سوق السقط" العشوائية بمنطقة المدبح من الباعة الجائلين، وتم رفع الإشغالات ونظافة وتطهير وتعقيم المكان بالكامل، كما ستقوم الأجهزة التنفيذية بالحى برفع كفاءة وتطوير المنطقة من وتشجير ورصف وتدعيم الأرصفة ورفع كفاءة الإنارة بالمنطقة بالكامل.

وأكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أن هذه الإجراءات تأتى تنفيذًا لخطة المحافظة لرفع كفاءة وتطوير المنطقة المحيطة بالمستشفى لخدمة المواطنين والمرضى والمترددين عليها.