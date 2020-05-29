إزالة 4 حالات تعد على الأراضي الزراعية في سوهاج

نفذت الأجهزة الأمنية في سوهاج اليوم، حملة لإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية واملاك الدولة بمدينة جرجا، واسفرت الحملة عن إزالة 4 حالات تعدٍ.

وقال علي يوسف أبوعقيل، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا، إن الحملة أسفرت عن إزالة 4 حالات تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بقرية أولاد بهيج، بمساحة 532 متر مربع بواقع 3 قراريط و7 أسهم.

واكد ابوعقيل، ان الحملة تمت بناء علي تعليمات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بمتابعة ورصد مخالفات البناء بدون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة وإقامة أدوار غير مرخصة أو أسوار بدون ترخيص وإزالتها فوراً بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية.