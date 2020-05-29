عميد اقتصاد القاهرة: وفيات كورونا هذا الأسبوع زادت بنسبة 19.2% مقارنة بالسابق

نشر الدكتور محمود السعيد، عميد كلية السياسة والاقتصاد جامعة القاهرة، عبر صفحته الشخصية على "فيس بوك"، تحديث للجدول الأسبوعي لمعدلات الزيادة من أسبوع لأسبوع، في متوسط عدد الوفيات، ومتوسط عدد الحالات المصابة المكتشفة يوميا، من المصابين بـ"كوفيد- 19".

وقال السعيد: "في زيادة في معدل الوفيات هذا الأسبوع، مقارنة بالأسبوع الماضي بنسبة 19.2%، حيث زاد المتوسط اليومي للوفيات، من 18 حالة وفاة، إلى 21 حالة، ويصبح إجمالي عدد الوفيات الأسبوع الماضي 125، وهذا الأسبوع 149".

وتابع: "معدل الزيادة في أعداد الوفيات من أسبوع لأسبوع، ليست هي الأكبر مقارنة بالأسابيع الماضية، حيث وصلت الزيادة في الأسبوع الماضي، إلى معدل يزيد عن 40%".

وأشار إلى أن الزيادة في الإصابات المكتشفة، معدلها كبير يصل إلى 39% مقارنة بالأسبوع الماضي، وتقترب من الزيادة التي حصلت الأسبوع الماضي وهي 47%.

واكد أنه طبقا لما هو معلن رسميا، من المتوقع استمرار الزيادة خلال الأسبوعين المقبلين، داعيا الله عز وجل، أن تكون زيادات طفيفة، أو أن يشملنا برحمته، ولا تحدث زيادات من الأصل.

وفي حديثه لـ"الوطن"، علق السعيد عن ماتم نشره قائلا: "دي مقارنة من أسبوع لأسبوع"، مضيفا أنه يتم النظر على جميع الإحصائيات التي تم عملها، ومن ثم يتم استنباط الافتراضات والمقارنات، مشيرا إلى أنه يتم مقارنة الأسبوع بالأسبوع لمعرفة حجم الزيادة، لمعرفة التراجع أو الزيادة، لافتا إلى أن معدل الزيادة في الأسبوع الجاري، أقل من الأسبوع الماضي، وكذلك معدل الوفيات.

وأوضح السعيد، أن المقارنة تبدأ من الجمعة للخميس، لافتا إلي أن عدد الوفيات هي الأهم في استنتاج المقارنات، لما لها من مؤشر مهم، في معرفة حجم الإصابة وخطورتها.