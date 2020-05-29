خطاب: لم نصل إلى ذروة الإصابة بكورونا.. والأعداد ستزيد الأسبوع المقبل

قال الدكتور عادل خطاب، عضو اللجنة العليا للفيروسات التابعة لوزارة التعليم العالي، إن هناك مواطنين يعانون من بعض الأعراض البسيطة لفيروس كورونا المستجد، ولم تجري المسحات.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "الجمعة في مصر"، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أنه من المتوقع أن تكون الأعداد المصابة غير المعلن عنها، 5 أو 7 أو 10، مفسرًا ذلك بأن هناك حالات تعاني من أعراض بسيطة، لم تجري مسحات PCR.

وتابع: "لم نصل إلى الذروة، الاختلاط الأسبوع الماضي كان قويًا جدًا، وعندما يعود المواطنون الذين يقطنون المحافظات إلى عملهم، وإقامتهم بالمدن الكبرى، ستزيد حالات الإصابة بفيروس كورونا".

وواصل: "فيه أعداد كبيرة عندها فيروس من غير أعراض، في ناس ممكن تخف من البيت، وفي ناس ممكن تخف من غير ما تحس، في مثلًا 2 دخلوا كنيسة في حفل زفاف، ونشروا العدوى لـ80 خلال 48 ساعة، وقبل الإغلاق واحد في مسرح نقل العدوى لـ90 شخصًا".