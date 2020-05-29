مصرع شاب في تصادم سيارة بطوخ بالقليوبية

لقي شاب مصرعه فى حادث تصادم سيارة على الطريق الزراعى بنها - القاهرة، أمام مدينة طوخ بمحافظة القليوبية فى اتجاه القاهرة، ما أدى إلى حدوث شلل مرورى بالطريق الزراعي، فيما نُقلت الجثة إلى المستشفى لاتخاذ اللازم.

وتلقى اللواء جمال الرشيدي مدير أمن القليوبية إخطارًا من العميد فوزي عبد ربه، مأمور مركز شرطة طوخ، يفيد بمصرع "ح. س. ح"، 28 سنة، فى حادث تصادم سيارة على الطريق الزراعي بنها - القاهرة أمام مدينة طوخ.

وانتقلت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، ونُقلت الجثة إلى مستشفى طوخ المركزي لاتخاذ الإجراءات اللازمة، ويجرى تسيير الحركة المرورية لعدم تعطل حركة السيارات والمسافرين، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحري عن الواقعة، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.