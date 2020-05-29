بعد تألقهم في رمضان.. أحمد ماجد وكريم محجوب والرافعي في فيلم جديد

أعلن الفنان الشاب أحمد ماجد، الذي تألق مؤخرا في شخصية "سلام" في مسلسل "سلطانة المعز"، ووكيل النيابة في مسلسل "البرنس"، عن انتهاء فيلمه الجديد "بار الذكريات"، والذي أصبح متاحا مؤخرا أون لاين بسبب ظروف الإغلاق ضمن مكافحة كورونا.

يشاركه البطولة في الفيلم، كريم محجوب وأحمد الرافعي، الذي شاركا مؤخرا بمسلسل الاختيار، والفيلم تأليف وإخراج وإنتاج أحمد حليم.

ومن المتوقع مشاركة الفيلم في عدد من للمهرجانات، بعد انتهاء أزمة كورونا وعودة الحياة إلى طبيعتها.

تدور أحداث للفيلم، طوال 25 دقيقة، عن الحنين إلى الماضي والرغبة والشغف في الحصول على موروثات الماضي وعدم الرضا بالحاضر، والذي يتسبب في فقدان الماضي والحاضر، وقد طرح الفيلم علي تطبيق "فيمو أون لاين".