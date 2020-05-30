العلمية لمكافحة كورونا: علاجات الفيروس في السوشيال ميديا مجرد اجتهادات

قالت جيهان العسال، عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن هناك الكثير من البروتوكولات العلاجية المنتشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أن هذه البروتوكولات ما هي إلا اجتهادات لبعض الأطباء أو غيرهم ممن يضعون وصفات أعشاب للقضاء على فيروس كورونا، بينما تظل مثل تلك البروتوكولات خطره على مستخدميها وقد تؤدى إلى تفاقم الحالة الطبية لهم.

وأضافت "العسال" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "التاسعة" والذي تقدمه الإعلامية هبة جلال، والمذاع على الفضائية المصرية الأولى، أن البروتوكولات العلاجية لعلاج فيروس كورونا تقوم على ملاحظة المريض واستبيان حالته الصحية قبل أعطائه للعقاقير، موضحة أن هذه البروتوكولات المنتشرة أدت إلى وجود بلبلة واختفاء لبعض العقاقير التي يحتاجها مرضى فيروس كورونا الحقيقيين.

وأكدت أن بروتوكولات علاج كورونا المنتشرة عبر مواقع التواصل قد تؤذى الأشخاص ذوي الأمراض المزمنة، مشيرة إلى أنه بالنسبة لعقار هيدروكسي كلوروكين فقد حذرت منظمة الصحة العالمية منه، ووفق التجارب المصرية في ذلك الأمر قد أدى ذلك العقار إلى نتائج جيدة وخصوصًا مع الحالات المتوسطة الأولية.

وتابعت: "هيدروكسي كلوروكين يسبب نتائج كارثية للأشخاص ذوي الأمراض المزمنة، وتم منع بعض البروتوكولات العلاجية لمرضي فيروس كورونا، مع الاستعانه ببعض العقاقير الخاصة بالفيروسات"