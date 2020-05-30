أستاذ هندسة بيئية ينجح في إنتاج قناع لتعقيم الهواء على 3 مراحل

قال المهندس شريف أحمد مصطفى، استاذ الهندسة البيئية بجامعة أكتوبر، وصاحب اختراع القناع، إن القناع الذي نجح في إنتاجه، يعقم الهواء على 3 مراحل، وهو قناع يعقم الهواء للشخص الذي يرتديه: "حاجة نقدر نشيلها وناخدها معانا في كل مكان".

وأضاف "مصطفى" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "التاسعة" الذي تقدمه الإعلامية هبة جلال، المذاع على الفضائية المصرية الأولى، أن ذلك القناع يصلح تماما للأطقم الطبية لعدم انتقال فيروس كورونا إليهم، أو ممن يتعاملون مع المواطنين بشكل كثيف يوميا: "الغرض من القناع منع الأتربة والفيروسات"، موضحا أنه بدأ في تصنيع عدد من الوحدات، وتم الانتهاء من التصنيع التجريبي، وحاليا سيتم اختباره في وزارة الصحة.

وأكد أن القناع الذي تم ابتكاره، يحتوي على بطارية وماسك، وحتى الآن، لم يتم تحديد سعر الماسك للجمهور: "فيه بعض التفاصيل الصغيرة اللي هيتحدد عليها سعر الماسك".