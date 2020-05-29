أديب: الكمامة بقت طريقة حياة.. واللي عايز يطنش يقعد في البيت

قال الإعلامي عمرو أديب، إن دول العالم تتحدث عن المصلحة في مواجهة فيروس كورونا، موضحًا: "أنا مش هتكلم في الوعي، لكن دول العالم تتحدث عن المصلحة، لأن مصلحة الإنسان في استمرار حياته واستمرار عمله".

وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج "الحكاية"، الذي يعرض عبر شاشة "MBC مصر": "لو هو عيان مش هيروح الشغل، الآن يتحدث العالم لا عن الحديث الصحي، لما الإنسان يقي نفسه ويستخدم الكمامة دائمًا، وتكون الكمامة طريقة حياة".

وتابع: "من بكرة لن يكون متاحًا للمواطنين التحرك دون كمامة، اللي مش عاوز يلبسها يقعد في البيت.. لن تتحرك الحياة في مصر أو العالم إلا بقواعد التباعد، وكلنا سمعنا عن واحد نعرفه أصيب بكورونا والموضوع بقى قريب".

وواصل: "تاني حاجة بقينا عارفين إن في ضغط على المستشفيات، والتجربة المصرية كانت تحاول تطول الموضوع عشان ميحصلش تسونامي على المستشفيات، والمستشفيات مازالت قادرة، ولكن بدأنا نسمع أن هناك ضغط على المستشفيات والرعاية الطبية والأطباء".

وأتم: "من هنا لنص يونيو هو الذروة، اللي عاوز يطنش يقعد في البيت، لأن صحة الإنسان وحياته ليس عبثًا، ويجب على الجميع ارتداء الكمامة".